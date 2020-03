Il Napoli comincia ad avvicinarsi all’idea che ha in mente Gattuso

IL BARICENTRO PIÙ ALTO

Con il Torino già si è avuto l’esempio pratico del Napoli che vuole vedere Gattuso in campo. Il baricentro si è alzato notevolmente rispetto alla partita precedente con il Barcellona quando fu tenuto basso per limitare la pericolosità offensiva di Messi e dei catalani.

Contro i granata la percentuale del possesso palla è stata favorevole agli azzurri. E soprattutto il palleggio è stato svolto per buona parte nella metà campo avversaria. Un Napoli che comincia ad avvicinarsi, quindi, all’idea di calcio che ha in mente Ringhio. E prevede una riconquista del pallone più rapida con un pressing, quando possibile, un po’ più alto. E questo per permettere alla squadra di sfruttare al meglio le ripartenze.

L’aspetto sul quale l’allenatore sta lavorando con grande attenzione, dopo le difficoltà emerse nelle prime partite contro le medio-piccole, con gli azzurri che sono riusciti a dare il meglio contro la Juve in campionato, l’Inter in coppa Italia e il Barcellona in Champions e cioè nei tre impegni contro gli avversari più accreditati. Fonte: Il Mattino