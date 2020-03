Gattuso ha messo in riga il Napoli: La parola d’ordine è equilibrio

Napoli un po’ più alto ma sempre nel rispetto dell’equilibrio difensivo. Gattuso ci ha lavorato tutta la settimana e lo rifarà da domani alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno in vista della trasferta di Verona. E più in generale per il finale di stagione. Un atteggiamento tattico che il tecnico calabrese intende proporre in questi ultimi tre mesi per aumentare la pericolosità offensiva del Napoli mantenendo però nello stesso tempo la compattezza dei reparti e l‘affidabilità difensiva sensibilmente aumentata nell’ultimo mese. Fonte: Il Mattino