Pian piano Fabian Ruiz sta trovando il giusto ritmo: Lo conferma il CIES

NAPOLI. Una gioia dopo l’altra. Un bagliore di luce forte dopo il buio della prima metà di stagione. Un lampo, come quello che ha steso l’Inter in Coppa Italia o come quello che ha sorpreso il Brescia in campionato. All’interno di una stagione complicata, Fabian Ruiz ha saputo ritrovarsi. O, forse, è stato bravo anche a reinventarsi, per certi versi. Perché prima, nel calcio liquido di Ancelotti, aveva saputo esaltarsi. Ma senza tante indicazioni ha vissuto un periodo di spaesamento. Testa per aria, debolezza nelle gambe, a volte anche poca voglia. Queste le caratteristiche delle sue prestazioni di inizio stagione. Un rendimento deludente, all’opposto rispetto a quello di cui s’è reso protagonista con Gattuso in panchina. Il nuovo allenatore l’ha già migliorato. Ed è così che il centrocampista spagnolo ha conquistato un altro importante riconoscimento.

IL MIGLIORE DI FEBBRAIO

Il suo è stato un mese ai limiti della perfezione. Non tanto per dire, ma nei fatti. Lo sostiene il CIES sulla base di parametri reali, effettivi, dopo uno studio approfonditi condotto sui cinque maggiori campionati europei. Tenendo conto dei dati Opta Pro di febbraio, l’Osservatorio ha stilato la classifica dei migliori calciatori di febbraio per rendimento e Fabian è risultato essere il secondo migliore in Europa e il numero uno in Italia. Esplosività e assunzione di rischi, capacità e riuscita di tiro, creazione di occasioni, tecnica e visione nella distribuzione della palla, concentrazione e tempismo in fase di non possesso, resistenza e intelligenza tattica e posizionale in mezzo al campo. Sono questi i parametri a cui ha fatto riferimento il CIES e che hanno stabilito come in tutto il continente meglio dell’ex Betis ci sia stato solo Mbappé lo scorso febbraio. Fabian, con un valore di prestazioni pari a 95,7 punti (su 100 totali), mette alle spalle nomi del calibro di Di Maria, Kimpembé, Gnabry. E, in Italia, il suo passo non sono riusciti a tenerlo nemmeno Ilicic, Gomez e Zapata che con l’Atalanta stanno facendo faville. Lo scorso mese c’è stato un azzurro a dominare la Serie A.

RIVITALIZZATO

E’ stato bravo Gattuso a ritrovare il vero Fabian, facendogli dimenticare tutte le insicurezze che ne avevano minato la stagione fino al suo arrivo. Con quest’ultimo come allenatore, Fabian ha saltato appena due partite per influenza, è stato un punto fermo del Napoli, grazie anche alla nuova interpretazione del ruolo di mezzala. Alla fase offensiva ha abbinato una grande applicazione anche in fase difensiva, testimoniata dai 12 chilometri percorsi a partita e dai tanti recuperi palla. Rino l’ha modificato, accompagnandolo per mano in un percorso di crescita necessario in un calcio moderno in cui fare entrambe le fasi diventa sempre più importante. Fabian ha imparato in fretta ed è tornato a brillare. Il CIES conferma.