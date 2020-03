Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla di Alex Meret. Il portiere del Napoli due sere fa a cena con il suo procuratore Federico Pastorello, per capire la sua situazione. La strategia, è quella di non far polemica e di farsi trovare pronti dopo aver smaltito l’infortunio. Tanto lavoro per adattarsi ad un gioco ed a uno stile diverso non consono alle sue qualità. Nessun dubbio di lasciare Napoli, che reputa un’occasione importante per crescere e consacrarsi a livelli importanti.