Liga – Clamoroso al Villamarìn: Il Betis affonda il Real

Domenica 8 marzo ore 12:00

Osasuna-Espanyol 1-0 R. Torres (O) rig. 51′

Ore 14:00

Valladolid-Athletic Bilbao 1-4 U. Lopez (A) 4′, R. Garcia (A) 24′, Ramirez (V) 76′, Williams (A) 87′, Cordoba (A) 93′

Ore 16:00

Levante-Granada 1-1 Roger (L) 11′, Machis (G) 60′

Ore 18:30

Villarreal-Leganés 1-2 Moreno (V) 5′, Oscar (L) 47′ rig. 70′

Ore 21:00

Betis-Real Madrid 2-1 Sidnei (B) 40′, Benzema (R) rig. 45’+3′, Tello (B) 82′

Osasuna-Espanyol. La prima occasione arriva al 15′ col tentativo di Lei Wu a lato di poco. Al 31′ Enric prova a fare tutto da solo e arrivato al limite calcia a giro mancando il bersaglio non di molto. Nel finale di tempo il match non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo ancora fermi sullo 0-0. Nella ripresa Roberto Torrees sblocca il punteggio trasformando un calcio di rigore. Al 60′ Enric lascia partire un diagonale sul quale Diego Lopez si supera in tuffo. Nel finale non arriva la reazione dell’Espanyol così al triplice fischio l’Osasuna conquista i 3 punti.

Valladolid-Athletic Bilbao. Il match si sblocca già al 4′ col preciso calcio id punizione di Unai Lopez. Al 24′ Raul Garcia di testa raddoppia le marcature per il Bilbao. Nel finale di tempo non arriva la reazione dei padroni di casa così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 ospite. Nella seconda frazione il Valladolid accorcia le distanze col missile di Sandro Ramirez che termina sotto il sette. Nel finale Inaki Williams serve il tris con una rasoiata dal limite. Nel recupero arriva anche il poker ospite con Cordoba che chiude definitivamente la sfida sul 4-1 per il Bilbao.

Levante-Granada. Il match si sblocca all’11’ col facile tap-in di Marti Roger che sfrutta il perfetto assist di Morales. Al 25′ Fernandez ci prova dalla media distanza mancando il bersaglio non di molto. Nel finale di tempo non arriva la reazione del Granada così al duplice fischio si va a riposo sul’1-0 per il Levane. Nei secondi 45 minuti arriva il pareggio ospite con Machis che riceve da Fernandez e solo davanti al portiere non sbaglia. Nel finale di gara Soldado cerca il goal vittoria per gli ospiti ma Abarisketa si dimostra provvidenziale in volo chiudendo la gara in parità.

Villarreal-Leganés. La sfida si sblocca già al 5′ con la perfetta incornata di Gerard Moreno sul perfetto cross di Cazorla. Al 18′ Alberto Moreno calcia a botta sicura dal centro dell’area ma Cuellar vola sotto al sette per respingere la sfera. Al 26′ Rosales controlla e spara dal limite mancando il bersaglio di un soffio. Nel finale di tempo non arriva la replica dei pepineros così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 del Submarino Amarillo. Nella seconda frazione arriva il pareggio ospite con bellissimo tiro a giro di Oscar che bacia la parte interna del alo prima id entrare in rete. Al 70′ l’arbitro assegna un penalty ai pepineros che ancora Oscar trasforma per la doppietta personale che vale il 2-1 ospite. Nel finale il Sottomarino Giallo non riesce a pareggiare il match così al triplice fischio i pepineros si aggiudicano i 3 punti.

Betis-Real Madrid. La prima occasione arriva all’11’ col diagonale di Marcelo a lato non di molto, passano 5 minuti e Vinicius calcia dall’interno dell’area sfiorando il palo. Al 28′ Bartra svetta più in alto di tutti da due passi divorandosi il vantaggio, al 36′ Fekir cerca l’eurogoal a giro ma Courtois si dimostra provvidenziale respingendo la sfera. Al 40′ Sidnei sblocca il punteggio con un preciso tiro sotto l’incrocio, nel recupero l’arbitro assegna un rigore al Real che lo specialista Benzema trasforma chiudendo i primi 45 minuti in parità. Nella ripresa Modric cerca il vantaggio madridista con un bellissimo destro a giro respinto in volo da Robles, al 75′ Guardado calcia a botta sicura dla limite dell’area sfiorando la traversa. Nel finale Tello riporta in vantaggio il Betis con un bellissimo tiro dai 20 metri chiudendo la sfida con la vittoria biancoverde.

Classifica provvisoria

Barcellona 58-Real Madrid 56-Siviglia 47-Getafe 46-Atletico Madrid 45-Real Sociedad 43*-Valencia 42-Villarreal 38-Granada 38-Athletic Bilbao 37-Osasuna 34-Betis 33-Levante 33-Alavés 32-Valladolid 29-Eibar 27*-Celta Vigo 26-Mallorca 25-Leganés 23-Espanyol 20

*Una gara da recuperare il 10 marzo alle ore 20:00