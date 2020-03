La classifica dopo i primi “recuperi”: il Napoli guadagna qualche punto

Primi tre recuperi in Serie A. Vince la SPAL nel derby col Parma, poi, nel primo pomeriggio 3 punti per Genova, sia quella blucerchiata che quella rossoblu, rispettivamente contro Verona e Milan. Dopo queste gare, il Napoli guadagna qualche punto in classifica. La graduatoria, in attesa degli altri recuperi, si aggiorna così:

Lazio 62

Juventus 60

Inter 54

Atalanta 48

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Verona 35

Parma 35

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo 29

Fiorentina 29

Udinese 27

Torino 27

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

SPAL 18

Brescia 16