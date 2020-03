In tre anni 26 presenze, ma Ghoulam resta un patrimonio azzurro

Il profilo di Ghoulam è decisamente elevato e se le cose dovessero andare per il verso giusto dopo tanta, incredibile e nera jella allora Gattuso e il club si ritroverebbero un patrimonio accantonato per forza di cose il 1° novembre 2017. Il giorno del primo crack del ginocchio destro: da quel momento, le sue partite sono state 26 in quasi due anni e mezzo; 21 nella stagione precedente e 5, dicevamo, in quella attuale. L’ultima? Con il Torino, in trasferta, il 6 ottobre 2019. Epoca Ancelotti: da quando c’è Rino, invece, ha messo insieme tre panchine e tanto, tantissimo lavoro per chiudere definitivamente il cerchio di questi anni bui. fonte: CdS