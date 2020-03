Il CIES elegge a febbraio un azzurro il migliore in Italia e secondo nei 5 campionati europei

Il suo è stato un mese ai limiti della perfezione. Non tanto per dire, ma nei fatti. Lo sostiene il CIES sulla base di parametri reali, effettivi, dopo uno studio approfonditi condotto sui cinque maggiori campionati europei. Tenendo conto dei dati Opta Pro di febbraio, l’Osservatorio ha stilato la classifica dei migliori calciatori di febbraio per rendimento e Fabian è risultato essere il secondo migliore in Europa e il numero uno in Italia.

Esplosività e assunzione di rischi, capacità e riuscita di tiro, creazione di occasioni, tecnica e visione nella distribuzione della palla, concentrazione e tempismo in fase di non possesso, resistenza e intelligenza tattica e posizionale in mezzo al campo.

Sono questi i parametri a cui ha fatto riferimento il CIES e che hanno stabilito come in tutto il continente meglio dell’ex Betis ci sia stato solo Mbappé lo scorso febbraio. Fabian, con un valore di prestazioni pari a 95,7 punti (su 100 totali), mette alle spalle nomi del calibro di Di Maria, Kimpembé, Gnabry. E, in Italia, il suo passo non sono riusciti a tenerlo nemmeno Ilicic, Gomez e Zapata che con l’Atalanta stanno facendo faville. Lo scorso mese c’è stato un azzurro a dominare la Serie A. Fonte: Il Roma