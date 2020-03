Nel corso di Sky Sport 24 il giornalista Gianluca Di Marzio sta aggiornando sulla situazione del calcio e sul Coronavirus in merito ad una decisione da prendere. “Al momento è un’indiscrezione, non è stata presa alcuna decisione in merito, ma la Lega calcio, starebbe pensando che le gare della giornata 26 di recupero, si dovrebbero disputare. Nei prossimi giorni si navigherà a vista per prendere altre decisione in merito”.

La Redazione