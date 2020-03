In una domenica surreale, visti gli stadi vuoti e l’emergenza Coronavirus, si sono giocate ben tre partite e non sono mancate le sorprese. Successi esterni per Spal e Genoa contro Parma e Milan e vittoria in rimonta della Sampdoria contro l’Hellas Verona. In gol come curiosità anche gli ex e futuri Napoli, Pandev per il Genoa, doppietta di Quagliarella e infine Petagna dal dischetto.

