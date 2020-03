Il caso Tv delle partite in chiaro: Da Juve-Inter alla Serie C

IL CASO TV

Dopo la risposta di venerdì della Lega Serie A alla richiesta di trasmettere le partite in chiaro (negativa in ossequio al contratto da 700 milioni con Sky) il Ministro dello Sport, Spadafora, ha contattato alcuni club, i gruppi televisivi e l’Agcom.

«Continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino», ha detto Spadafora. Sky ha sottolineato di aver dato la disponibilità per la trasmissione in chiaro di Juve-Inter su Tv8 «ma la Lega Serie A, con molte ragioni, aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano questa soluzione: vincoli che rimangono».

La Lega Serie A è rimasta sulla propria posizione, dunque. Intanto, la Lega Pro, presieduta da Ghirelli, Eleven Sports e Rai hanno assicurato la trasmissione in chiaro delle gare di Serie C. Fonte: Il Mattino