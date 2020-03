CALCIO FEMMINILE – Pesante sconfitta per l’Italia Under 19 contro l’Islanda

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Norvegia per 5-1, ieri l’Italia Under 19 ha giocato la seconda sfida del Torneo Manga ed è arrivata la seconda sconfitta per le azzurre contro l’Islanda per 7-1. Per la compagine del c.t. Enrico Sbardella la rete della bandiera è di Melissa Bellucci. Domani alle ore 12,00 la terza gara contro la Svizzera.

La Redazione