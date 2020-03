Barsic, nome nuovo per il ruolo di terzino sinistro

L’Europa League in questi anni è stata una vetrina per mettere in evidenza diversi calciatori da poi mettere sul mercato. Ultimamente si sta mettendo in mostra il laterale sinistro di difesa sinistro dei Glasgow Rangers Borna Barisic. La compagine scozzese ha conquistato gli ottavi di finale, giocando un calcio solido e dove gli esterni fanno la differenza. Il Napoli, secondo il CdS, si è interessato al terzino mancino croato, per la sessione estiva prossima, visto che probabilmente Ghoulam, dovrebbe essere ceduto.

La Redazione