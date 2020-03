Allan potrebbe approdare in Premier, l’incontro col Napoli non positivo

Un anno non da Allan quello trascorso. Spesso appare ai margini, spesso “non risponde” come nelle sue potenzialità. Per lui, dopo un primo approccio non positivo con Juan Gemelli e Gustavo Arribas, i suoi agenti, l’appuntamento è già fissato per fine stagione per discutere di rinnovo o cessione. L’Everton di Ancelotti sta spingendo per portarlo nella sponda blu di Liverpool. Il Napoli potrebbe, a differenza dei mesi scorsi, anche abbassare le pretese e far partire la trattativa da una richiesta di 40 milioni.

Fonte: Il Mattino