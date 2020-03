ALGARVE CUP – L’Italia di Bertolini vola in finale dove sfiderà la Germania

L’Italia di Milena Bertolini batte per 3-0 la Nuova Zelanda per la sfida di semifinale dell’Algarve Cup e in finale sfiderà la Germania. Le azzurre sbloccano il match con la solita Girelli, poi sale in cattedra il portiere Shronffeger che para un rigore. Nella ripresa le altre reti di Bonansea e Tarenzi. Da segnalare anche un palo di Sara Gama, molte occasioni da rete e l’esordio di Lenzini. Adesso la finale contro le tedesche mercoledì alle ore 19,45, sfida non semplice visto il valore delle avversarie, ma l’Italia ha dimostrato che se la può giocare contro chiunque. “Sono molto contenta della prestazione – dichiara a fine match Milena Bertolini – le ragazze sono entrate in campo con l’atteggiamento giusto, i reparti sono stati compatti come chiedevo e ho visto tanti movimenti che abbiamo provato negli ultimi giorni. In finale affronteremo una delle nazionali più forti del mondo, ma con questo spirito e questa convinzione possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

NUOVA ZELANDA-ITALIA 0-3 (0-1 pt)

Reti: 20’ Girelli (I), 56’ Bonansea, 68’ Tarenzi.

NUOVA ZELANDA (5-4-1): Leat; Bott, Skilton, Stott, Moore, Riley; White, Percival, Bowen, Longo; Wilkinson. A disp: Esson, Nayler, Rood, Chance, Hassett, Gregorius, Stratford, Radosavljevic, Satchell, Cleverley, Bunge, Robertson. Ct: Tom Sermanni.

ITALIA (4-3-3): Schroffenegger; Guagni (78’ Lenzini), Gama, Linari, Bartoli; Cernoia (70’ Galli), Mascarello (86’ Boattin), Rosucci (86’ Caruso); Tarenzi (70’ Bonfantini), Bonansea (78’ Bonetti), Girelli. A disp: Giuliani, Baldi, Salvai, Tortelli, Caruso, Galli, Sabatino. Ct: Milena Bertolini.

Arbitro: Ivana Martincic (CRO), Assistenti: Almira Spahic (SWE) e Alexandra Petra (ROU). Quarto ufficiale: Silva Rosa Domingos (POR). Note: ammonite Tarenzi (I), White (NZ)

Mercoledì 11 marzo (Parchal, ore 19.45 italiane)

Finale: Italia-Germania