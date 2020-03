Addio Milik e si pensa al vice di Petagna

Il Napoli è sempre più concentrato sul discorso rinnovi, tra quelli in via di definizione, Maksimovic e Mertens, quelli da discutere, Fabian Ruiz e Zielinski, infine quelli molto difficili da raddrizzare. Oltre Callejon, anche per Arek Milik, sembra tutto rivolto ad un addio in estate. La società di De Laurentiis, scegliendo Mertens e puntando su Petagna, ha fatto capire che non c’è spazio anche per il polacco. La strategia del club è comunque di acquistare un altro attaccante per completare il reparto offensivo.

La Redazione