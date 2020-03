A Verona pronto il rientro di Fahouzim Ghoulam

Per Gennaro Gattuso, la prossima settimana sarà decisiva, non solo perchè si andrà a far visita al Verona allo stadio Bentegodi, si giocherà a porte chiuse a causa del Coronavirus, ma anche per la situazione degli infortunati. Secondo il Corriere dello Sport, finalmente dopo oltre un girone, dovrebbe essere la volta di Fahouzim Ghoulam, in una stagione che è stata un calvario. Come le precedenti stagioni, gli infortuni lo hanno fermato, spesso ignorato anche da Ancelotti. Con l’arrivo di Gattuso, per ben tre volte la panchina, ma anche allenamenti intensi. Contro il Torino si era riscaldato, la tentazione era anche di farlo entrare, ma il punteggio non era rassicurante. Contro gli scaligeri dovrebbe essere la sua occasione, scatti e anche una buona fluidità di gamba, come ai vecchi tempi, il tutto per ritrovare il campo e in futuro anche la nazionale.

La Redazione