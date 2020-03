A Madrid il Napoli può giocare su due fronti. Intreccio con il Real per Milik e Jovic

In attacco, il passaggio più delicato è sul ruolo del centravanti. In tal senso, la posizione di Milik resta sempre più incerta. L’attaccante potrebbe finire sul mercato ed entrare anche nell’orbita dell’Atletico Madrid. Il Napoli potrebbe esser pronto a sedersi al tavolo con Simeone ed il patron colchonero Cerezo, sperando di poter restare ancora a Madrid per aprire un altro fronte, questa volta sponda Real: perché dalla rosa madrilena potrebbe esser messo in uscita, dopo pochi mesi ed un’esperienza assolutamente deludente, Luka Jovic, pagato 60 milioni dal Real l’estate scorsa dall’Eintracht Francoforte, ma appena due gol in una stagione fin troppo tormentata. Fonte: Il Mattino