Si lavora per rivoluzionare il VAR: Ecco i 5 punti presi in esame

Dopo la rivoluzione del VAR, un’altra svolta fondamentale si annuncia nelle norme canoniche del pallone. In Olanda è allo studio un piano in cinque punti per modernizzare lo svolgimento di una partita, incrementando gli aspetti innovativi dello spettacolo in campo.

E’ stata messa in cantiere la revisione radicale delle regole riguardanti:

La rimessa in gioco dalle linee laterali.

L’ esecuzione del calcio di punizione.

I cartellini per i provvedimenti disciplinari.

Il tempo di gioco.

Le sostituzioni dei giocatori.

In questo ordine viene elencata la riforma trapelata ieri dalla Bild online. Il giornale tedesco riferisce che il piano riformatore è stato definito nel corso di un incontro della Federcalcio olandese (KNVB). Con le omologhe organizzazioni di Germania (DFB) Inghilterra (FA) Belgio (KBVB) e Stati Uniti (MLS) con la supervisione della FIFA.

Curioso che, trattandosi di un progetto di cambiamenti basilari, non vi sia una partecipazione dell’Italia, che è stato il paese pilota per l’introduzione del VAR. E si è riproposta in prima linea con l’idea del Challenge (la chiamata da parte degli allenatori per una OFR, l’On Field Review, la revisione sul campo). Fonte: CdS