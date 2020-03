L’AC Milan conferma la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club al signor Zvonimir Boban, ringraziandolo per il suo operato in questi 9 mesi e augurandogli il meglio. Il club però nonostante l’addio di Boban continua ad avere fiducia in Pioli e nel suo operato, quindi il tecnico emiliano rimarrà sulla panchina rossonera per ora