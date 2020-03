Domani alle ore 15,00 allo stadio “Luigi Ferraris” l’Hellas Verona affronterà i padroni di casa della Sampdoria per il recupero della giornata 26 a porte chiuse. La squadra scaligera di Juric dovrà fare a meno degli infortunati: Pazzini, Danzi, Borini e Faraoni, in dubbio anche per la sfida contro gli azzurri. In più ci sono anche i diffidati: Kumbulla, Rrahmani, Lazovic, Pessina e Verre che con un giallo salterebbero il match di venerdì 13 Marzo alle ore 18,30.

La Redazione