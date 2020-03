Serie B: Il Pordenone sbanca il Tombolato alimentando il sogno play-off

Sabato 7 marzo ore 14:30

Cittadella-Pordenone 0-2 Barison (P) 17′, Ciurria (P) rig. 78′

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari, Mora, Frare, Pavan, Rizzo, Iori, Bussaglia (Vita 46′), Branca, D’Urso (Luppi 46′), Rosafio (Panico 64′), Stanco. A disposizione: Maniero, Benedetti, Ventola, Perticone, Camigliano, Vita, Proia, Gargiulo, De Marchi, Luppi, Panico. Allenatore: Venturato.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio, Semenzato, Camporese (Bassoli 68′), Barison, De Agostini, Pasa (Zammarini 63′), Pobega (Mazzocco 51′), Marsura, Gavazzi, Ciurria, Strizzolo. A disposizione: Bindi, Bassoli, Gasbarro, Almici, Stefani, Volgiacco, Zammarini, Chiaretti, Mazzocco, Tremolada, Bocalon, Candellone. Allenatore: Tesser.

Arbitro: Camplone.

Ammoniti: Mazzocco (P) 69′, Marsura (P) 75′, Pavan (C) 77′.

Espulsi: Branca (C) 81′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 5′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva al minuto 12 col missile di Ciurria bloccato a terra dall’ottimo intervento di Paleari, passano 5 minuti e gli ospiti sbloccano il punteggio col colpo di testa di Barison che servito da Gavazzi solo davanti al portiere non perdona. Al 30′ Rosafio svetta più in alto di tutti e di testa cerca l’angolino sfiorando il palo, nel finale di tempo non arriva la reazione del Citta così al duplice fischio si va a riposo col Pordenone in vantaggio di un goal.

Secondo tempo. Nella ripresa Stanco cerca la girata in area ma Di Gregorio in tuffo ci mette una pezza, gli ospiti alzano il proprio baricentro e al 77′ si guadagnano un calcio di rigore che Ciurria trasforma spiazzando Paleari. Passano 4 minuti e i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione di Branca dopo un brutto fallo di frustrazione. Nel finale i padroni di casa non riescono a rientrare in partita così al triplice fischio gli ospiti conquistano i 3 punti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 66-Frosinone 47-Crotone 46-Pordenone 45-Spezia 44-Cittadella 43-Salernitana 42-Empoli 39-Chievo 38-Pescara 35-Entella 35-Pisa 33-Perugia 33-Juve Stabia 33-Ascoli 32*-Venezia 32-Cremonese 27*-Cosenza 24-Trapani 24-Livorno 18

*Una gara da recuperare