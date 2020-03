Serie B: Il Pisa conquista il derby toscano all’Arena Garibaldi

Sabato 7 marzo ore 18:00

Pisa-Livorno 1-0 Lisi (P) 63′

PISA (4-3-1-2): Gori, Pisano, Caracciolo, Benedetti, Birindelli (Ingrosso 85′), Lisi, De Vitis,Gucher, Soddimo (Pinato 26′), Marconi, Masucci (Vido 34′). A disposizione: Perilli, Dekic, Meroni, Mengue, Ingrosso, Pompetti, Pinato, Minesso, Vido, Fabbro, Moscardelli. Allenatore: D’Angelo.

LIVORNO (3-4-2-1): Plizzari, Di Gennaro (Simovic 85′), Silvestre, Bogdan, Del Prato, Agazzi (Awua 77′), Luci, Porcino (Seck 80′), Marras, Marsura, Ferrari. A disposizione: Ricci, Zima, Morelli, Boben, Seck, Rizzo, Awua, Viviani, Rocca, Murilo, Simovic, Braken. Allenatore: Breda.

Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Caracciolo (P) 32′, Marras (L) 43′, Bogdan (L) 56′, Simovic (L) 92′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 4′.

Primo tempo. La prima occasione arriva già al 3′ col tiro dal limite dell’area di Gucher a lato di un niente, al 18′ Del Prete mette in mezzo un pallone insidioso sul quale nessun compagno riesce ad arrivare in tempo così la sfera attraversa lo specchio della porta ed esce. Al 30′ Porcino crossa per Porcino che in torsione cerca l’angolino mancando lo specchio non di molto, al 36′ Luci crossa in area per Marras che da due passi cerca il goal trovando la super parata di Gori così al duplice fischio si va a riposo ancora senza reti.

Secondo tempo. Nella ripresa Marconi serve di testa Vido che da due passi manca incredibilmente l’impatto con la sfera divorandosi il vantaggio, al 63′ Lisi sblocca il punteggio con un missile che trafigge Plizzari. All’82’ Luci dal limite Luci scambia con Marras dal limite e calcia a fil di palo ma Gori in volo respinge, nel finale non arriva la replica livornese così al triplice fischio il derby toscano sorride al Pisa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 66-Crotone 49-Frosinone 47-Pordenone 45-Spezia 44-Cittadella 43-Salernitana 42-Empoli 40-Chievo 38-Pisa 36-Perugia 36-Entella 35-Pescara 35-Juve Stabia 33-Ascoli 32*-Venezia 32-Cremonese 30*-Trapani 25-Cosenza 24-Livorno 18

*Una gara da recuperare