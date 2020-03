Decreto del Governo senza proroghe: Vigorito a porte chiuse

Questa mancava alla capolista. Il Benevento le ha provate tutte in questa stagione, ma è evidente che giocare in un Vigorito deserto, nel quale riecheggeranno solo le voci dei giocatori e dei tecnici, sarà un ulteriore esame in vista della grande avventura che l’aspetta nella prossima stagione. La Lega di B ha accolto le istanze del Governo e ha varato il provvedimento delle “porte chiuse” fino al prossimo 3 aprile: se non ci saranno proroghe sarà questa l’unica gara casalinga senza pubblico per i sanniti (le altre due il 14 e 21 marzo si giocheranno a Cremona ed Empoli, il 29 c’è la sosta). Fonte: CdS