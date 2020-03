Ultimo anno di Sarri alla Juve? Secondo il Daily Mail ci sarà un ritorno!

La Juventus avrebbe pronto un piano per portare Zinedine Zidane in panchina. Secondo il Daily Mail il tecnico francese potrebbe lasciare la panchina del Real Madrid al termine di questa stagione anche se il suo contratto con i blancos scade alla fine del 2022 ma l’ex campione sarebbe pronto a lasciare Madrid già a giugno con una rescissione consensuale. Secondo il tabloid inglese, la Juve è pronta ad offrire a “Zizou” un ingaggio da oltre 8 milioni di euro all’anno per sostituire Maurizio Sarri già dalla prossima stagione. A giocare a favore di un ritorno a Torino di Zidane, stavolta da allenatore (da giocatore ha vestito la maglia bianconera per cinque stagioni, dal 1996 al 2001), sarebbero anche i buoni rapporti con il presidente bianconero, Andrea Agnelli, e con Cristiano Ronaldo.