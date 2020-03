Ronaldinho nuovamente arrestato: accusa pesante

Ronaldinho ancora nei guai con la giustizia in Paraguay. L’ex fuoriclasse del Barcellona, è stato di nuovo arrestato ad Asuncion, a due giorni dalla prima volta, con l’accusa di essere entrato nel Paese sudamericano con un passaporto falso. Arrestato anche il fratello e procuratore, Roberto De Assis Moreira.

I due sono arrivati in Paraguay per una serie di eventi promozionali e benefici e stavano preparando il rientro in Brasile. Secondo il sito del giornale paraguayano ABC Color, l’accusa nei confronti di Ronaldinho e del fratello sarebbe però ancora più grave, perché i due, insieme all’imprenditrice locale Dalia Lopez, dovrebbero rispondere anche dell’accusa di riciclaggio di denaro. (IlMattino.it)