PRIMAVERA 1 – Successo a Pescara del Sassuolo, domenica prossima sfida agli azzurrini

Successo di rimonta a Pescara del Sassuolo di mister Francesco Turrini per 1-2. Abruzzesi avanti con Pavone su calcio di rigore, pari degli emiliani con Manzari sempre dal dischetto. Nel recupero arriva il gol vittoria per gli ospiti con Mehmetaj. Domenica prossima per il Sassuolo sfida casalinga contro il Napoli penultimo in classifica. Pari spettacolare tra Roma e Inter, finisce 3-3.

Pescara-Sassuolo 1-2

Reti: 24′ rig. Pavone (P), 27′ rig. Manzari (S), 94′ Mehmetaj (S).

Pescara: Sorrentino; Martella, Longobardi, Dumbravanu, Diallo; Tringali (93′ Quacquarelli), Camilleri, Diambo; Pavone (75′ Pina Gomes), Chiarella, Masella (66′ Mercado).

A disp.: Klan, Paolilli, Chiacchia, Madonna, De Marzo, Blanuta, Tamborello, Zinno.

All.: Pierluigi Iervese.

Sassuolo: Russo; Shiba, Pilati, Piccinini; Saccani, Artioli, Steau (46′ Mercati, 82′ Oddei), Bartoli (75′ Martini), Aurelio; Manzari (82′ Mattioli), Manara (82′ Mehmetaj).

A disp.: Vitiello, Midolo, Arabat, D’Alessio, Abubakar, Gomez Dutra.

All.: Francesco Turrini.

Arbitro: Sig. Pascarella di Nocera Inferiore.

Assistenti: Sig. Ferraioli di Nocera Inferiore e Sig. Croce di Nocera Inferiore.

Note: ammonito 34′ Camilleri (P),