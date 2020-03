Pochissimi biglietti per Barcellona, si può ancora far parte dei 4700 tifosi azzurri

In quel Museo del calcio, un’Arena da 99.354 posti, Napoli s’è presa immediatamente quel che poteva del «corner sur superior lateral», il terzo anello in alto che equivale ad una curva italiana e sta però quasi in cielo, dove hanno costruito il settore ospiti: la prevendita ha rispettato le previsioni e dei quattromila settecento posti disponibili è rimasto poco, qualche decina di biglietti a settanta euro, una scorta residua minima, ormai inaccessibile a chi volesse regalarsi una serata particolare attraverso il web e riservata esclusivamente alle agenzie ed ai tour operator. Volare non sarà semplice, perché la massa si è mossa chiaramente in anticipo e a questo bisogna fare giri abbastanza larghi, per atterrare all’aeroporto «Tarradellas»: ma Barcellona-Napoli ha avuto l’effetto che si poteva intuire, quella che si può annusare in notti specialissime. Fonte: CdS