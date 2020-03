Niente Champions, resta l’Europeo sempre se il Covid 19……..

Covid 19 – L’Europa non vuole gli arbitri italiani, non sembra essere una decisione della Uefa (pure molto attenta all’evolversi della situazione, c’è parecchio in ballo da qui a quest’estate), quanto piuttosto di qualche Governo del vecchio continente, particolarmente incline a mantenere i confini inviolati che ha fatto pressioni. Ci ha rimesso la squadra arbitrale che fa capo a Daniele Orsato, l’unica che ci è rimasta abilitata a dirigere in Champions. Loro, designati per l’Europeo (sperando che a giugno il virus ci dia tregua) dove andranno da protagonisti (in lizza per la finale, ovviamente Italia di Mancini permettendo), avrebbero sicuramente fatto uno degli incontri di cartello di questi ottavi di ritorno, difficile immaginarli lontani o da Anfield (Liverpool-Atletico) o dal Parco dei Principi (Psg-Borussia Dortmund). Visto che all’andata avevano diretto Real-City e visto che ci sono due partite con club italiani coinvolti, il conto è presto fatto. E dovendo puntare un centesimo, visto il “razzismo sanitario” in atto, lo avremmo speso sul suolo di Sua Maestà piuttosto che sui “cugini” francesi. Ma il problema non è questo. La realtà racconta che gli arbitri italiani sono stati esclusi da questa tornata di coppe europee. Facciamo attenzione….. Fonte: CdS