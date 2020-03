Nel summit di Castel Volturno, si è parlato anche dei nodi rinnovi

Nell’incontro fiume di Castel Volturno, con Gattuso, Aurelio De Laurentiis, il vice presidente Edo e Chiavelli, si sono toccati diversi argomenti. Dal contratto del mister, dove le strade sembrano congiungersi in un’unica direzione, ma anche della questione rinnovi contrattuali. Come riportano le pagine odierne del Corriere dello Sport, il primo è stato Mertens, dove c’è più ottimismo per il sì definitivo. Gli altri nodo da sciogliere sono: Hysaj, Zielinski, Maksimovic e Milik, alcuni sembrano possibili verso un lieto fino, altri come il bomber polacco, sembrano invece che non ci possa essere il sì. Invece per Callejon alla fine non si dovrebbe arrivare al rinnovo, per rispettare la nuova filosofia, quella del Gattuso-bis. Quasi certamente niente Champions la prossima stagione, ma comunque il progetto è sempre intrigante.

La Redazione