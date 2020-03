Zielinski nella sua posizione preferita è tornato ai suoi livelli

Non ha dovuto attendere molto Zielinski. L’arrivo di Gattuso ha stravolto le precedenti gerarchie facendo spazio alla normalità e al buon senso tattico. Così Zielinski è tornato a fare l’interno di centrocampo e sono arrivati anche i gol, i suoi, quelli che sa fare, che ha sempre fatto, che aveva smarrito per strada costretto a rincorrere avversari o a smistare palla velocemente senza avere il gusto di poterla condurre con eleganza ovunque per il campo con quel passo svelto e la testa alta. Il calcio è una cosa semplice, per dirla alla Gattuso, e allora perché complicarsi la vita? Fonte: Il Roma