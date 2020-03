Il rinnovo di Milik è sempre più lontano: Giuntoli punta Belotti

Per la prossima sessione di mercato il Napoli ha in mente un colpo in attacco. Parliamo di Andrea Belotti del Torino. Questo comporterebbe però l’inevitabile addio di Milik. Il centravanti granata piace da tempo al ds partenopeo Giuntoli che potrebbe inserire delle contropartite tecniche nell’affare.

Una su tutte quella di Roberto Inglese, che dovrebbe tornare a Castel Volturno dopo l’annata sfortunata in prestito (causa infortuni) al Parma. Ma non va sottovalutata la pista Petagna, il giocatore acquistato dalla SPAL a gennaio potrebbe anche essere inserito come pedina per arrivare al Gallo.

La trattativa per il rinnovo di Milik è sempre ferma ai soliti due punti:

Clausola rescissoria;

Ingaggio legato ai diritti d’immagine.

Attualmente il contratto del 99 polacco scade il 30 giugno 2021, e il Napoli per non perderlo a parametro zero potrebbe cederlo in estate.