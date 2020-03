Senza il rinnovo Arek Milik sarà messo sul mercato

Milik fu preferito a Immobile, rendimento completamente diverso e ora grana rinnovo il bomber polacco, ora come ora diviso dal Napoli sul rinnovo del contratto e sull’importo eventuale della clausola rescissoria. Arkadius pretende cinque milioni a stagione – don Aurelio gliene ha offerti quattro – e che l’importo della clausola non sia superiore ai 50 milioni.

Ma con lui c’è da fare anche un discorso sui gol. Intendiamoci, Rino Gattuso si è espresso sempre benissimo nei suoi confronti. Lo stima e lo apprezza, certo. Ma c’è da dire che talvolta il polacco in partita si astrae, diventa un corpo estraneo.

E’ proprio quando dovrebbe far sentire il suo peso a suon di gol contro squadre di spessore. Ecco che ti rendi conto che stai giocando in dieci e cioè che non incide affatto, benché un certo numero di gol in azzurro – malgrado due terribili infortuni – li ha fatti e parecchi anche di buonissima fattura ma quasi sempre contro le medio-piccole.

Cosa succederà adesso? E’ chiaro che in caso di definitivo mancato accordo sul rinnovo e sul breve, il giocatore verrà messo sul mercato – anzi lo è già – tenendo presente che il suo attuale contratto scadrà nel 2021. Quindi c’è da sbrigarsi. Fonte: Il Roma