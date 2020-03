Napoli-Gattuso, ora spunta l’idea di contratto biennale

Ieri pomeriggio a Castel Volturno si è svolto un summit, dove l’attore protagonista era mister Gennaro Gattuso e all’improvviso si è presentato Aurelio De Laurentiis. All’incontro erano presenti il vice-presidente Edo De Laurentiis e l’amministratore delegato Chiavelli. La situazione contrattuale è molto semplice, l’ex tecnico di Palermo, Pisa e Milan, ha un’opzione fino a 30 Aprile di congedarsi dal club azzurro, soluzione al momento poco probabile, in alternativa De Laurentiis dovesse pensare ad un altro allenatore, si saluterebbero il 31 Maggio. Dopo ieri pomeriggio non è da scartare l’ipotesi di un rinnovi biennale fino al 2022, anche se ha un contratto fino al 2021. Ovviamente, come conferma il CdS, il tutto dipenderà dai risultati, dovessero continuare come nell’ultimo periodo, allora la strada verso il rinnovo sarebbe in discesa.

La Redazione