Illa, Ministro Salute spagnolo: “Napoli-Barcellona si giocherà regolarmente”

NESSUN PERICOLO

Dopo la richiesta al calcio spagnolo di giocare a porte chiuse Valencia-Atalanta e Getafe-Inter. E’ tornato a parlare ieri Salvador Illa, Ministro della Salute che ha voluto chiarire come, al momento, i tifosi azzurri possano dormire sonni tranquilli. «La partita non è in dubbio in questo momento, non c’è alcun pericolo che si possa giocare a porte chiuse», ha chiarito Illa a RAC1, spiegando come la situazione verrà valutata giorno dopo giorno. «Abbiamo deciso di chiudere gli stadi solo per le gare internazionali che prevedono l’arrivo di spettatori dalle zone a rischio, ma non sembra essere questo il caso. La gara di Champions Barcellona-Napoli può essere disputata regolarmente, visto che ad oggi la città italiana non fa parte della zona italiana a rischio». Fonte: Il Mattino