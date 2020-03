Mario Giuffredi: “Hysaj e Di Lorenzo no insieme, ma Faraoni sì…”

Strana la situazione terzini destri in casa Napoli. Hysaj e Di Lorenzo, entrambi provenienti dalla scuderia “Giuffredi”. Di entrambi e non solo parla Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Marte: «È importante tanto quanto Di Lorenzo, ma hanno caratteristiche diverse. Gattuso stravede per Elseid, ma vedremo in estate». L’agente si proietta a “fine stagione”: «Preferisco che due miei assistiti dello stesso ruolo non restino nello stesso club». Un’eccezione, però, potrebbe essere Faraoni. «Per lui il discorso è diverso da Hysaj», ha continuato Giuffredi, come si legge anche su IlMattino.it «Elseid è già affermato e gioca da anni ad alti livelli. Faraoni è forte, molto forte, può arrivare al Napoli e dimostrerebbe di essere da Napoli, pur arrivando da una squadra più piccola».