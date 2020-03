Maggio: “Prima del Benevento avevo perso gli stimoli, per fortuna…”

TORNA MAGGIO

La squadra ha continuato ad allenarsi senza interruzione, concentrandosi solo sul prossimo avversario, quel Pescara, unica squadra finora ad aver provato l’ebbrezza di sconfiggere l‘armata giallorossa. C’è come sempre grande determinazione, Inzaghi vuole che i suoi continuino a marciare sicuri verso la meta, polverizzando i record del passato.

Dopo la vittoriosa serata di Perugia, è atteso il cosiddetto turn over di ritorno: chi ha riposato al Curi è pronto a riprendersi una maglia domani sera. E’ il caso di capitan Maggio, che aveva lasciato il suo posto a Letizia, ma ora è pronto al rientro, col ragazzo di Scampia squalificato per un turno. Il capitano non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza in giallorosso nella prossima stagione, ma le sue ultime parole pronunciare ad Ottochannel sembrano definitive e chiarificatrici: «Ho sempre detto che voglio far bene e portare insieme ai miei compagni la squadra in serie A: la società mi ha dato la tranquillità di decidere, ma è normale che la voglia di tornare in A e giocare è tanta».

Parole che valgono persino più di una firma: «Prima di venire a Benevento avevo perso un po’ di stimoli, ma non volevo chiudere una carriera per me bella in quel modo. Per fortuna è arrivato il Benevento che ha creduto tanto in me e gli sono grato. Spero di starci a lungo, anche se l’età non è più quella di una volta». Fonte: CdS