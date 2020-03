Setién recupera Jordi Alba, ma lascia a casa Arthur

SENZA ARTHUR

Stasera il Barça dovrà ripartire con la Real Sociedad, ora che insegue il Real ad un solo punto di distanza, e non può certo permettersi di lasciare altro terreno ai rivali in cima alla classifica. Setién ritrova stabilmente Jordi Alba tra i convocati, ma è costretto a lasciar a casa Arthur: il brasiliano non si è allenato nella rifinitura per un problema alla caviglia, sarà da valutare nei prossimi giorni. A questo punto, a rischio sembra poter essere anche il match di ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli, una partita che potrà giocarsi nella normalità nonostante l’onda lunga del coronavirus arrivata anche in Spagna. Fonte: Il Mattino