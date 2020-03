Liga: Pareggio al Wanda Metropolitano tra Atleti e Siviglia

Sabato 7 marzo ore 13:00

Eibar-Mallorca 1-2 D. Rodriguez (M) 42′, Kubo (M) 78′, Bigas (E) 92′

Ore 16:00

Atletico Madrid-Siviglia 2-2 De Jong (S) 19′, Morata (A) rig. 32′, Felix (A) 36′, Ocampos (S) rig. 43′

Ore 21:00

Getafe-Celta Vigo 0-0

Eibar-Mallorca. La prima occasione arriva all’11’ col missile dai 30 metri di Cote che si infrange contro la traversa, al 25′ Pedro Leon calcia direttamente su punizione dai 20 metri sfiorando il palo. Nel finale di tempo arriva il vantaggio ospite con Daniel Rodriguez che beffa Dmitrovic dopo una leggera deviazione chiudendo così i primi 45 minuti sull’1-0 ospite. Nella seconda frazione Cucho controlla in area e calcia di potenza sfiorando la traversa, al 78′ arriva il raddoppio del Mallorca col perfetto tiro dal limite di Kubo. Nel recupero gli armeros accorciano le distanze col tiro sotto al sette di Pedro Bigas ma al triplice fischio gli ospiti si aggiudicano la contesa.

Atletico Madrid-Siviglia. Il match si sblocca al 19′ col bellissimo tiro sotto l’incrocio di Luuk De Jong, al 32′ arriva il pareggio colchonero col calcio di rigore trasformato da Alvaro Morata. Passano 4 minuti e l’Atleti completa la rimonta con Joao Felix che batte Vaclik dopo una deviazione. Nel finale di tempo l’arbitro assegna un penalty anche l Siviglia che Ocampos trasforma chiudendo i primi 45 minuti sul 2-2. Nella ripresa Carrasco cerca l’angolino dal limite ma Vaclik in tuffo respinge. Al 70′ Diego Costa si fionda su un pallone vagante in area e calcia di potenza chiamando il portiere ospite all’intervento. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal vittoria così al triplice fischio la sfida Del Wanda Metropolitano termina in parità.

Getafe-Celta Vigo. La prima occasione arriva al 13′ col missile dai 20 metri di Arambarri a lato di pochissimo. Al 25′ Molna prova a fare tutto da solo e arrivato sui 25 metri calcia di potenza mancando il bersaglio non di molto. Nel finale di tempo Mata riceve palla in area e con un colpo di testa dal centro dell’area sfiora la traversa così al duplice fischio si va a riposo ancora fermi sullo 0-0. Nella seconda frazione Cucu sbuca alle spalle di tutti in area e di prima intenzione calcia a lato. Col passare dei minuti le occasioni faticano ad arrivare ma all’82’ Getafe in 10 uomini per l’espulsione di Arambarri così al triplice fischio la sfida si chiude a reti bianche.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Barcellona 58-Real Madrid 56-Siviglia 47–Getafe 46-Atletico Madrid 45–Real Sociedad 43*–Valencia 42-Villarreal 38-Granada 37-Athletic Bilbao 34-Alavés 32-Levante 32-Osasuna 31-Betis 30-Valladolid 29-Eibar 27*–Celta Vigo 26–Mallorca 25-Leganés 20-Espanyol 20

*Una gara da recuperare il 10 marzo alle ore 20:00