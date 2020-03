Incerto il futuro di Milik, il Napoli pensa ad uno scambio in attacco

L’attacco del Napoli ruota intorno alla trattativa per il rinnovo di Arek Milik, in scadenza 2021. Finora c’è distanza tra le parti, e se non dovesse esserci un accordo, Arek finirebbe sul mercato. Il Napoli così potrebbe lanciarsi su Belotti, ma difficilmente il presidente del Torino rinuncerà al suo pupillo. Gli azzuri pensano ad un’idea di scambio, girare Petagna ai granata per arrivare al gallo Belotti. L’apertura del mercato è lontano, ma il Napoli sta già programmando le sue mosse per rafforzare l’attacco è non farsi trovare impreparato nel caso Milik direbbe addio.