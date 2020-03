Il Roma – A. Sacco: “Il Napoli perde contro la Fiorentina. Amaro in bocca per gli azzurrini di Angelini”

FIORENTINA-NAPOLI 2-1

FIORENTINA (4-3-3) – Brancolini; Pierozzi E., Dutu (C) (88’ Ponsi), Della Mora, Simonti, Beloko, Fiorini, Bianco (70’ Kukovec), Duncan (70’ Hanuljak), Spallutto, Pierozzi N. (27’ Agostinelli; 88’ Chiti) All. Bigica

NAPOLI (4-5-1) – Idasiak; Zanoli, Zanon, Ceparano (72’ Bozhanaj), Manzi (C), D’Onofrio, Marrazzo (45’ Mamas), Sami, Vianni, Labriola (56’ D’Amato), Sgarbi (56’ Cioffi) All. Angelini

Arbitro: Eduart Pashuku di Albano Laziale; Ass1: Veronica Verottel di Latina; Ass2: Marco Carrelli di Campobasso

Marcatori: 32’ Bianco (F); 43’ Simonti (F); 88’ Cioffi (N)

Note: Ammonito: Marrazzo, Sami (N); Dutu (F); Recupero: 2’ p.t.; 4’ s.t.

FIRENZE – Inizio di partita presso lo stadio Comunale Bozzi, a porte chiuse a causa del Coronavirus, dove il Napoli si chiude bene anche se i padroni di casa però hanno l’occasione per passare con Bianco che colpisce di testa, Idasiak devia sulla traversa. I viola si rendono ancora pericolosi, stavolta con Ducan dalla distanza, il portiere polacco devia in corner. Dalla bandierina Vianni per poco non la mette nella sua porta, palla sul palo. La squadra di Bigica passa meritatamente in vantaggio, miracolo di Idasiak su Duncan, ma Bianco da pochi passi segna. La partita non cambia e la Fiorentina raddoppia a fine primo tempo con Simonti che realizza in mischia. Ad inizio ripresa i viola hanno un’occasione su una punizione a due in area con Beloko, salva il muro del Napoli. I partenopei però sembrano più decisi e Vianni su cross di Sgarbi scivola da pochi passi. Gli azzurrini vanno ad un passo dal gol con Manzi di testa, miracolo del portiere Brancolini. I viola, dopo aver rischiato, hanno la palla per la terza rete con Kukovec, manda in angolo Idasiak. Il Napoli accorcia le distanze con Cioffi che su punizione batte Brancolini. Non basta per i partenopei il forcing finale per trovare il pareggio. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, per aver regalato un tempo alla Fiorentina, visto che nella ripresa la squadra di Angelini gioca con più decisione. Prossimo turno in trasferta sul campo del Sassuolo.

PARTITE PRIMAVERA 1

Fiorentina-Napoli 2-1

Bologna-Torino rinviata

Roma-Inter sabato ore 13,00

Pescara-Sassuolo sabato ore 14,30

Chievo Verona-Lazio rinviata

Atalanta-Cagliari rinviata

Juventus-Genoa domenica ore 12,00

Sampdoria-Empoli domenica ore 14,30

Classifica Primavera 1 – Atalanta 48, Cagliari 45, Inter 38, Juventus 35, Sampdoria 31, Roma 30, Genoa 28, Empoli 27, Bologna 25, Lazio e Sassuolo e Fiorentina 24, Torino 22, Pescara 15, Napoli 13, Chievo Verona 12

. Chievo Verona, Fiorentina, Atalanta e Lazio una gara in meno

Alessandro Sacco