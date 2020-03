Il Napoli continua a seguire la situazione di Jeremie Boga. Il calciatore cresciuto nel Chelsea, in questa stagione al Sassuolo ha esploso tutte le sue qualità. La Gazzetta dello Sport, spiega che la trattativa per acquistarlo non è semplice, il club inglese ha il dirittodi recompra per 15 milioni, ed il club azzurro studia le mosse per non far lievitare il prezzo del calciatore, che ha il consenso anche da mister Gattuso su un suo possibile acquisto.