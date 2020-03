Giordano:”Gattuso è stato bravo a ricompattare,adesso il Napoli si sta riprendendo”

Questo è un’estratto dell’intervista fatta a Bruno Giordano,ex Napoli, sul momento del Napoli e sul lavoro svolto da Gattuso:

Quello visto nell’ultimo mese è un Napoli in ripresa. Cosa ha portato l’arrivo di Gattuso?«Gattuso ha ricompattato il gruppo e non mi sembra poco perché questa sembrava una squadra dove ognuno andava per la propria squadra. È stato bravo a ricompattare, a dare una nuova solidità alla difesa. Ancora non è un Napoli spumeggiante come ci si aspettava ad inizio stagione – perché i giocatori ci sono – ma è un Napoli che si sta riprendendo nella maniera giusta con la speranza che da qui a fine stagione possa essere una squadra sempre migliore».

Il Roma