Gattuso ha chiesto al presidente anche due conferme

Nell’incontro andato in scena ieri sera a Castel Volturno tra il presidente De Laurentiis e Gattuso, si è parlato soprattutto del Napoli che verrà. Secondo la Repubblica, Rino Gattuso resterà l’allenatore del Napoli anche per la prossima stagione, ci sarà un nuovo incontro per definirne in dettagli del contratto. Il mister ha chiesto però alcune garanzie, tra cui alcuni calciatori che non può farne a meno nella sua idea di gioco. Il punto fermo dell’ attacco resterà Mertens, con Milik in procinto di andar via, e Zielinski e Fabian che non vorrebbe perdere.