Sibilia, vice pres. FIGC: “Annullare le gare amichevoli di fine marzo…”

Il vice presidente della Figc, Sibilia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento del calcio italiano dopo il decreto emesso dal Governo: “Partite di Serie A in chiaro? Sarebbe la decisione più idonea in un momento di emergenza. È una soluzione che può arrivare solo tramite con Decreto Governativo. Perché solo la politica potrà far attuare la proposta del Ministro Spadafora considerando la situazione contrattuale menzionata dalla Lega Calcio. Annullare le gare amichevoli di fine marzo potrebbe essere un’idea per riequilibrare i turni del nostro campionato. È un’opinione del tutto personale e non suffragata da elementi concreti: anche qui ci sono questioni contrattuali da tener presente”.