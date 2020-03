Alle ore 18,30 allo stadio “Camp Nou” il Barcellona, euro avversario del Napoli in Champions League, affronterà in campionato la Real Sociedad, per cercare di tornare per una notte al comando della Liga. Ecco le formazioni ufficiali.

BARCELLONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Messi, Griezmann, Braithwaite.

REAL SOCIEDAD: Remiro, Llorente, Portu, Merino, Guevara, Gorosabel, Isak, Monreal, Odegaard, Barrenetxea, Le Normand.

La Redazione