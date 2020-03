Diramato il calendario Serie A fino alla sosta. Ma intanto è polemica per le gare in chiaro

Ieri, nel giorno in cui la Lega ha diramato il calendario fino alla sosta (CLICCA QUI), c’è stato un nuovo scontro tra calcio e politica. Il Governo, appoggiato dalla Figc, secondo il CdS, ha chiesto che le gare di domani di A siano trasmesse in chiaro, ma la Lega ha risposto picche. Il tema era già stato posto la scorsa settimana per Juventus-Inter e la risposta era stata la stessa. E’ chiaro che il mondo del calcio non sta andando d’accordo per le date, ora anche le t.v. sono diventati un deterrente per creare polemiche.

La Redazione