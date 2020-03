DIFESA – Maksimovic, situazione da monitorare, scalpita K2

Ieri mattina il Napoli ha svolto la seduta di allenamento molto intensa con partitella a campo ridotto e per Gennaro Gattuso, ci sono alcune situazioni degli infortuni da monitorare. Sembra rientrato Elmas che aveva svolto lavoro personalizzato, ma si è fermato il difensore serbo Maksimovic. L’ex giocatore del Torino, ieri è uscito zoppicando e da lunedì la sua situazione andrà monitorata. Secondo il Corriere dello Sport, scalpita di rientrare Kalidou Koulibaly già per la trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona, invece che per la gara casalinga contro la Spal. Ovviamente Gattuso non vuole correre rischi in un momento della stagione delicata tra campionato e la trasferta di Barcellona.

La Redazione