Demme-Insigne, situazioni infortuni meno gravi

Il tecnico del Napoli Gattuso, approfittando della sosta forzata a causa del Coronavirus, ieri mattina ha svolto la seduta di allenamento intensa con partitella finale a campo ridotto. Oltre Maksimovic, come riporta il Corriere dello Sport, si sono fermati per problemi fisici, anche Demme e Insigne. Se per il serbo la situazione è da monitorare da lunedì, per l’ex Lipsia e il capitano, andato a segno nella partitella, sembra essere tutto rientrato. Lunedì ovviamente si controllerà che tutto possa essersi chiuso con un semplice spavento per tutti e tre in vista della trasferta di Verona. Lavoro personalizzato infine per Meret e Malcuit.

La Redazione