Il Barcellona batte nel finale al Camp Nou la Real Sociedad per 1-0 con la rete di Messi su rigore, ma non arrivano buone notizie dall’infermeria. Secondo il giornale iberico “As” il centrocampista Arthur Melo ha subito una lesione parziale del legamento che lo terrà fermo tra le due e le tre settimane. Così fosse salterebbe la sfida del 18 Marzo contro il Napoli per il return-match di Champions League valevole per gli ottavi di finale.

La Redazione